Segunda na TV: Ema, crianças grandes e a minissaia

CINEMA

A Branca de Neve e o Caçador

Fox Movies, 17h27

Quando o encanto de Branca de Neve (Kristen Stewart) ameaça destronar a beleza da Rainha Má (Charlize Theron), esta descobre que só comendo o coração da enteada poderá travar o próprio envelhecimento e ganhar a imortalidade. Perante esta terrível ameaça, a jovem princesa foge para a Floresta Negra. Decidida a tudo para manter o que de mais valioso possui e ganhar a vida eterna, a cruel soberana ordena a um caçador (Chris Hemsworth) que encontre a enteada e lhe traga o seu coração. Porém, nesta nova versão da história dos irmãos Grimm, Branca de Neve não é a menina frágil e inofensiva a que estávamos habituados. Aqui, com a ajuda do homem enviado para a matar e de um grupo de cavaleiros anões, ela vai organizar uma rebelião e vencer a cruel rainha que, durante anos, manteve um reinado de terror. Mas a história não se fica por aqui, com O Caçador e a Rainha do Gelo, a sequela, agora sem Branca de Neve, a passar às 19h27.

Miúdos e Graúdos

AXN Movies, 21h10

O funeral do antigo treinador da equipa infantil de basquetebol serve de mote para o reencontro de cinco amigos de infância (Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade e Rob Schneider). Com as respectivas mulheres e filhos a reboque, eles vão descobrir, da melhor forma possível, que independentemente do tempo que os separou, o que realmente interessa é a amizade — e que a diversão não ficou perdida na infância. Realizado por Dennis Dugan (Não te Metas Com o Zohan), conta ainda com as actrizes Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph e Joyce Van Patten. A sequela, Miúdos e Graúdos 2, passa amanhã, à mesma hora.

Ema

RTP2, 22h54

Depois de um longo e penoso processo de adopção, Ema, uma bailarina de reggaeton, e o seu marido, Gastón, ficam responsáveis por cuidar de Polo, um menino órfão que nunca conheceu a estabilidade de uma família. A adaptação revela-se mais difícil do que imaginavam e algum tempo depois, Polo provoca um acidente que fere gravemente a irmã de Ema. Este incidente terrível deixa marcas e faz com que Ema tome a decisão de devolver a criança. Isso vai mudar radicalmente a forma como Ema e Gastón se vêem um ao outro, a si mesmos e ao mundo que os rodeia. Estreado no Festival de Cinema de Veneza, este é o primeiro filme do chileno Pablo Larraín desde 2016 (o ano de Neruda e Jackie). Com banda sonora criada por Nicolas Jaar, junta no elenco Mariana Di Girolamo, Cristián Suárez, Gael García Bernal, Paola Giannini e Santiago Cabrera, entre outros.

DOCUMENTÁRIO

Quant

TVCine Edition, 16h55

Este documentário (o primeiro oficial) celebra a vida da icónica estilista Mary Quant, uma figura incontornável da moda do século XX, especificamente pelo seu envolvimento na cultura Mod e pela popularização (embora não necessariamente criação) da minissaia. O filme tem as participações da modelo Kate Moss, da também estilista Vivienne Westwood e Edward Enninful (atual editor da Vogue britânica e director editorial europeu da Condé Nast), entre outros. É realizado por Sadie Frost.

SÉRIE

Mr. Selfridge

RTP2, 22h01

Estreia da terceira e penúltima temporada de Mr. Selfridge, sobre a história da emigração do extravagante Harry Gordon Selfridge (protagonizado por Jeremy Piven), fundador dos grandes armazéns Selfridges de Londres. Estamos agora em 1919 e as perdas são grandes. O desemprego e o sentimento de desesperança do pós-guerra aflige a cidade londrina e Harry luta contra a sua perda pessoal, a mulher Rose. Sem ela, o negócio começa a enfraquecer e torna-se vulnerável ao cruel e inimigo Lord Loxley. Mas os armazéns Selfridges estabelecem-se como local onde fugir ao marasmo quotidiano, pelo seu glamour. E apesar da tristeza geral, a vida continua, com novos desafios e novos amores. A série é baseada no romance Shopping, Seduction & Mr Selfridge de Lindy Woodhead.

INFANTIL

Vera e o Reino do Arco-Íris

Panda+, streaming

A estreia da segunda temporada da série Vera e o Reino do Arco-Íris. Aqui, Vera e o gato Bartleby passam a vida a tentar ajudar os cidadãos caprichosos deste reino fantástico.

Titeuf (VP)

Panda+, streaming

Filme em estreia. Um faux pas: Nadia festeja o seu aniversário e Titeuf não foi convidado. Mas essa não é a pior notícia no mundo de Titeuf.