Professores das ilhas com regras diferentes de tempo de serviço. “Obviamente que isso se reflecte na nossa motivação”

“Um país, três sistemas?! Contra a injustiça e a discriminação!” A mensagem esteve presente há meses numa faixa erguida durante uma das muitas manifestações de professores em Lisboa que marcaram o ano lectivo e expressa um dos principais argumentos dos docentes para exigir a recuperação integral do tempo de serviço. Nos Açores e na Madeira, os governos regionais já decidiram repor os nove anos, quatro meses e dois dias em que as carreiras estiveram congeladas. Como é que os professores das ilhas acompanham a luta dos colegas do continente? “É uma luta completamente justa. Este tempo deve ser contado por direito próprio. É da maior justiça”, afirma Rolando Almeida, que lecciona Filosofia na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, há 13 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt