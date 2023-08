Universidade de Verão do PSD não é “exercício de doutrinação, mas de reflexão”

Esta segunda-feira rumam a Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, cem jovens sociais-democratas para participar na Universidade de Verão (UV) do PSD. A iniciativa, com a duração de uma semana, juntará nomes como Durão Barroso e Paulo Portas. O objectivo é incentivar a reflexão por parte dos potenciais futuros quadros do PSD. Durante uma semana, haverá espaço para debater e discutir, numa edição que se focará mais em temas sociais, como a habitação, saúde e cultura.

