Inquérito de Estimação: centro de recolha animal da Amadora

É o primeiro centro de recolha oficial licenciado do distrito de Lisboa e surgiu para acabar com um problema que parece não ter fim à vista: o abandono de animais de companhia.

No Centro de Recolha Oficial de Animais do Município da Amadora/Centro de Bem-Estar Animal (CROAMA/CBEA), resgatar cães e gatos das ruas e tratar os que estão doentes e feridos é um trabalho diário. Desde 2008, ano em que o centro foi fundado, são milhares os animais que passam pelo canil e gatil que acabam lotados nas épocas de Verão e Natal.

“Recebemos todos os anos mais de mil pedidos de entrega de animais por parte de particulares que não conseguem ficar com eles por algum motivo”, adianta a médica veterinária Susana Gonçalves Santos, na resposta ao Inquérito de Estimação. Só este ano, o centro acolheu 90 cães e 35 gatos, muitos deles ainda à espera de uma nova família. Noir, um cão com dez anos, ou Bolota, uma gata com quatro, são alguns deles.

Susana é apenas uma das pessoas encarregadas de cuidar de todos os animais, vaciná-los, desparasitá-los ou fazer cirurgias sempre que necessário. Além dos dez outros funcionários do centro, uma equipa de voluntários procura, diariamente, dar os melhores cuidados aos animais.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós, é fundamental garantir o direito dos animais à saúde e ao bem-estar. O conceito One Health (Uma só Saúde, na tradução portuguesa) reconhece a ligação entre pessoas, animais, plantas e o ambiente que as acolhe, com o objectivo de alcançar mais e melhores resultados na área da saúde.

Um caso marcante

Até à data, o animal com a história que mais nos marcou foi o Nero, um cão que durante muito tempo viveu dentro de um armazém fechado e sem janelas. Foi resgatado e está disponível para adopção.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Incentivamos a adopção responsável para evitar decisões por impulso e pouco ponderadas. Adoptar um cão ou um gato implica planeamento e preparação.

É importante que, antes de adoptarem um animal, as pessoas avaliem se têm tempo para isso, mas também se têm capacidade financeira para garantir a alimentação e os tratamentos médicos, ou se têm onde o deixar durante as férias. Ter um animal é um compromisso para a vida.

CROAMA Contactos: 21 492 8412 Aberto de segunda a sexta das 9h30 às 16h e aos sábados das 10h às 11h

Um projecto que tem de ser conhecido

Destacamos dois projectos com os quais o centro tem uma ligação: a Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais (LPDA), que atende nas suas clínicas os animais de companhia de famílias da Amadora que têm dificuldades económicas e a Animalife, que trabalha no combate ao abandono animal e que apoia as famílias carenciadas com alimentos para os animais.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Temos a sorte de poder contar com o apoio de muitas pessoas cuidadoras que dedicam o seu tempo à causa animal e a quem agradecemos. São pessoas que fazem um trabalho fundamental para garantir que todos os dias estes animais abandonados são bem cuidados.