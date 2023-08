Inquérito de Estimação: Canil da Aroeira

Surgiu há mais de 40 anos para cuidar de cães abandonados nas ruas de Almada, mas, apesar do nome, este albergue da Aroeira é muito mais do que um canil.

O projecto, que pertence à Associação Os Amigos dos Animais de Almada, é a primeira instituição zoófila do distrito de Setúbal. No canil, funcionários e voluntários unem diariamente esforços para garantir que os cães do abrigo têm boas condições de vida, estão abrigados da chuva e do sol e protegidos do calor e do frio.

O canil já perdeu a conta ao número de animais que resgatou das ruas e que, posteriormente, foram adoptados. No entanto, não se esquece daqueles que nunca chegaram a sair ou dos que foram devolvidos anos depois.

“A associação tem feito um esforço para recolher muitos cães abandonados, negligenciados ou vítimas de maus tratos no concelho de Almada, na esterilização das fêmeas, incluindo as fêmeas de matilhas de rua ou de famílias carenciadas e no esforço de reintegração desses animais por via da adopção”, explica Cristina Nunes, presidente da direcção.

Um dos grandes objectivos do canil passa por reduzir o abandono de animais, mostrar que os cães que são deixados pelos anteriores tutores têm valor na sociedade e que, como tal, não há motivo para não serem adoptados.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós, a medida prioritária seria a obrigatoriedade de esterilização das fêmeas, tendo em conta que só assim se conseguiria acabar com tanto abandono.

Um caso marcante

Todos nos marcam de uma maneira ou de outra, basta olhar para os olhos deles quando nos chegam. Mas é impossível esquecer os animais que são adoptados e depois de alguns anos devolvidos. A maior parte deprime, deixa de comer e nem sequer sai da box. É preciso muito tempo e amor para que se sintam de novo integrados.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Que pensem muito bem e equacionem tudo financeiramente, a nível de tempo, logística e futuro. Um cão vive em média entre dez a 15 anos e há que pensar em tudo isso.

Não adoptem por impulso. Hoje vivem com a vossa "cara-metade", depois zangam-se, mudam de casa, emigram ou engravidam e sobra o cão. Os animais não são um objecto descartável.

Um projecto que tem de ser conhecido

Os variadíssimos projectos de cuidadoras informais em Almada, que tratam diariamente de cães e gatos abandonados.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

A Soha Raboud, uma rapariga suíça que faz voluntariado connosco há três anos. É uma pessoa incrível e tem um coração do tamanho do mundo. Está sempre disponível para os animais e para nos ajudar.