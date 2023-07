PSP lança campanha “Diga NÃO ao abandono de animais”

A campanha visa alertar toda a comunidade para a problemática do abandono, para uma maior consciencialização no cuidado com os animais de estimação, refere a PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP lançou na quarta-feira a campanha “Diga NÃO ao abandono de animais” direccionada para os animais de companhia e numa altura de férias, período em que este crime tem um aumento significativo.

A campanha visa alertar toda a comunidade para a problemática do abandono, para uma maior consciencialização no cuidado com os animais de estimação, refere a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Com a campanha, que será, inteiramente, disseminada nas diferentes plataformas/ redes sociais ao dispor da PSP de Lisboa, esperamos atingir o maior número de pessoas através do poder da proliferação de informação - visualização e partilha - entre organização e o público”, sublinha a polícia.

A PSP diz que a estratégia passa por uma conjugação de imagens e mensagens curtas, claras e concisas, de forma a captar rapidamente a atenção e a causar um maior impacto com esta campanha de sensibilização”.

A campanha, segundo a polícia, foi construída sob o pilar “NÃO”, presente em todas as mensagens, com o propósito de apelar ao fim do abandono de animais.

Na nota, a PSP lembra as pessoas para as alternativas a que podem recorrer se forem de férias: pedir a um familiar, amigo ou vizinho de confiança que possa tomar conta do animal, recorrer a um hotel para cães e gatos, o Pet Sitting ao domicílio e abrigos para animais.

A PSP sublinha que o de animais é crime, punível com pena de multa até 60 dias ou pena de prisão até seis meses.