Três fuzileiros dos EUA morreram após queda de helicóptero militar em exercícios na Austrália

Um helicóptero militar dos EUA despenhou-se este domingo à costa da região de Darwin. Dos 23 fuzileiros norte-americanos a bordo, três morreram após a queda do aparelho.

Um helicóptero militar dos EUA despenhou-se este domingo no Norte da Austrália durante exercícios militares, provocando a morte de três fuzileiros, informou a Marinha norte-americana. Horas antes, os media australianos avançaram que 23 militares norte-americanos seguiam a bordo do helicóptero MV-22B Osprey, que caiu na costa de Darwin, mais precisamente nas remotas Ilhas Tiwi.

A queda do aparelho, pelas 9h locais (23h30 em Portugal Continental) aconteceu durante os exercícios Predator's Run 2023, nos quais participam cerca de 2500 militares da Austrália, dos EUA, das Filipinas, da Indonésia e de Timor-Leste, segundo apurou a Sky News. Ainda assim, nenhum militar australiano esteve envolvido no caso, esclareceu o primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, que descreveu o incidente como "trágico".

Outros cinco militares feridos foram "transportados para o Royal Darwin Hospital em estado grave", disse a Marine Rotation Force - Darwin, em comunicado.

Os motivos para a queda do helicóptero militar norte-americano continuam por apurar.

Os EUA e a Austrália, aliados na região do oceano Pacífico, têm aprofundado a cooperação militar nos últimos anos, entre outros motivos, pela afirmação da China enquanto potência militar.

Em Julho, quatro soldados australianos morreram durante outra sessão de exercícios bilaterais, quando um helicóptero se despenhou no oceano na costa de Queensland, no Nordeste da Austrália.