Cerca de 100 concelhos em perigo máximo de incêndio este sábado

Cerca de 100 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Vila Real e Bragança apresentam este sábado um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado. Outros concelhos, sobretudo no Alentejo e no Litoral Norte e Centro, estão este sábado em perigo elevado de incêndio.

Esposende, em Braga, é o único concelho de Portugal Continental sem qualquer risco de incêndio associado.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até terça-feira.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê, para este sábado, no continente, céu com períodos de nebulosidade até ao final da manhã, com possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos, vento forte no Litoral Oeste e terras altas, e descida acentuada da temperatura. As temperaturas mínimas oscilam entre os 12ºC (em Viseu e Guarda) e os 20ºC (em Faro), e as máximas entre os 22ºC (na Guarda e em Viana do Castelo) e os 33ºC (em Faro).

Pelas 9h, havia apenas a assinalar um incêndio um Alcains, no distrito de Castelo Branco, que mobilizou 40 operacionais, oito viaturas e uma aeronave. O primeiro alerta foi dado pelas 8h28 e o fogo foi dado como "em conclusão" pelas 8h54.