Emergência climática – um bom trabalho e duas falhas

Só um mundo desarmado (quer dizer isso mesmo: sem armas) e com mais democracia permitirá eficácia no combate à tragédia climática.

Dou os parabéns ao PÚBLICO pelo trabalho sobre a tragédia da emergência climática publicado no sábado passado, 19 Agosto. Não são de mais os alertas sobre o tema. Só é pena que os poderes políticos, sobretudo dos maiores poluidores mundiais, tardem em enfrentar os grandes poderes financeiros e dos combustíveis fósseis para arrepiar caminho enquanto é tempo – se ainda é tempo: estamos a viver a consciência do abismo e a absoluta inconsciência de continuar a caminhar para ele, porque quem manda no mundo quer saber apenas de si e do seu dinheiro.