Rolex compra a centenária Bucherer

Em 1924, a casa suíça Bucherer estabeleceu uma parceria com Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex, para vender os seus relógios. Agora, a marca comprou o negócio de retalho.

Nascida em 1888, em Lucerna, na Suíça, a Bucherer começou por ser uma joalharia que vendia relógios de luxo. Em 1924, estabeleceu uma parceria com Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex, acrescentando a marca de relógios, que na altura ainda mal estava estabelecida, à gama Bucherer. Agora, a Rolex decidiu adquirir a Bucherer que, entretanto, se tornou num retalhista com lojas do lado de cá e de lá do Atlântico. A aquisição foi anunciada nesta sexta-feira pela Rolex, em comunicado à imprensa.

"Para preservar a longa parceria entre as duas empresas e perpetuar a sua história partilhada, a Rolex decidiu adquirir a Bucherer. O retalhista vai manter o seu nome e vai continuar a operar de forma independente", anuncia a relojoeira suíça.

A Bucherer foi criada por Carl-Friedrich Bucherer e a sua mulher, Luise, que tiveram dois filhos que, desde cedo se empenharam em expandir o negócio, Ernst e Carl Eduard Bucherer, tranformando-o num retalhista multimarca. Actualmente, com lojas na Suíça, Alemanha, Áustria, Dinamarca, EUA, França e Inglaterra, o seu único herdeiro, Jörg Bucherer, que é a terceira geração `frente do negócio familiar, decidiu vender por não ter descendentes directos.

"A Rolex decidiu adquirir o retailer relojoeiro que era, até agora, uma entidade independente. Esta decisão reflecte o desejo da marca de perpetuar o sucesso de Bucherer e preservar a parceria que une as duas empresas desde 1924", aponta o comunicado.

Em 2013, a Bucherer celebrou o seu 125.º aniversário e abriu a maior loja de relógios e jóias do mundo, em Paris. Em 2016, inaugurou a maior loja de relógios e jóias na Escandinávia, em Copenhaga. Mais quatro boutiques em Londres foram adicionadas ao portefólio da empresa com a aquisição da The Watch Gallery em 2017 e, em Janeiro de 2018, a Bucherer adquiriu o retalhista de relógios de luxo americano Tourneau, enumera o site da empresa.

Ao todo, a Bucherer conta com mais de 100 pontos de venda a nível mundial, sendo que destes 53 distribuem Rolex e 48 Tudor — e tem um centro de serviço pós-venda para as duas marcas. As suas oficinas de manutenção de relógios empregam relojoeiros que foram formados pela própria empresa e que são "altamente qualificados", informa a Rolex.

A Bucherer é o "maior e mais importante retalhista de relógios e jóias da Europa", diz o site da empresa. Além das marcas do grupo Rolex, oferece uma "vasta selecção de relógios de luxo de outras marcas bem conhecidas". No que diz respeito à joalharia, as colecções de jóias são concebidas e produzidas nos ateliês internos da empresa.

A Bucherer irá manter o seu nome e continuar a gerir de forma independente o negócio. A equipa de gestão do grupo manter-se-á a mesma. A integração da Bucherer no grupo Rolex tornar-se-á efectiva uma vez que as autoridades da concorrência aprovem a operação de aquisição, conclui o comunicado.