A greve em Hollywood e o efeito-borboleta na tradução audiovisual

Se os sindicatos conseguirem chegar a acordo com os estúdios, poderá haver cortes noutras áreas para compensar as cedências. Sobretudo naquelas que já tendem a ser marginalizadas, como a tradução.

A 2 de maio, os guionistas deram o mote de partida à greve do Writers' Guild of America e um pouco depois, a 13 de julho, seguiram-se os atores do Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists. Em causa estão reivindicações relativas à remuneração-base destes profissionais, bem como ajustes aos direitos de autor (percentagem a que cada profissional tem direito sempre que um conteúdo seu seja exibido), e exigências de melhores condições de trabalho e melhor regulação em torno da inteligência artificial.