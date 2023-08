Sexta na TV: Crimes do Futuro e uma loira atómica

CINEMA

Crimes do Futuro

TVCine Top, 21h30

Com realização do veterano David Cronenberg, oito anos depois de Mapas para as Estrelas, um filme que apresenta a cirurgia como o novo sexo para quem já não tem idade, nem saúde, nem jeito. Aqui há um trio que se destaca: o exaurido Saul Tenser (Viggo Mortensen), que faz desenvolver novos órgãos no corpo e os transforma em obras de arte; a sua assistente, a apaixonada Caprice (Léa Seydoux), que o ajuda nesse acto criativo; e a reprimida e burocrática Timlin (Kristen Stewart), um espartilho humano.

Mata e Foge da Cidade

RTP2, 22h53

O polaco Mariusz Wilczynski é o realizador deste filmes de animação que explora o subconsciente e as memórias, numa aventura em que o herói se refugia num local imaginário onde todos os seus entes queridos estão vivos, criando uma verdadeira cidade na sua mente. Até ao dia em que aparecem figuras que não foram convidadas e assim começa o processo de retornar à realidade. Este filme venceu o Grande Prémio Monstra do Festival de Animação de Lisboa.

Atomic Blonde - Agente Especial

Fox, 0h49

Novembro de 1989. Lorraine Broughton é uma agente secreta do MI6 que chega a Berlim, uma cidade conturbada pela recente queda do muro, com uma missão: recuperar um documento roubado por uma perigosa rede criminosa. Esse documento, altamente confidencial, contém uma lista onde são reveladas as identidades de agentes duplos das mais importantes agências secretas do ocidente. Para evitar que os nomes sejam tornados públicos, Lorraine tem de se associar a David Percival, chefe da secção alemã do MI6. Mas nem tudo é o que parece e ela vê-se enredada numa perigosíssima rede de espionagem e contra-espionagem que ameaça não apenas a sua vida, mas também a de centenas de colegas. Um thriller de espionagem que marca a estreia na realização a solo de David Leitch (co-responsável por John Wick). O argumento, de Kurt Johnstad, baseia-se na novela gráfica The Coldest City, da autoria de Antony Johnston e Sam Hart. Com Charlize Theron e James McAvoy nos papéis principais, conta ainda no elenco com John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.

DOCUMENTÁRIO

Leoa: A História de Nicola Adams

TVCine Edition, 22h

Continua o especial de documentários focados em Mulheres Extraordinárias. O ciclo avança com Leoa: A História de Nicola Adams, a história da antiga pugilista profissional britânica Nicola Virginia Adams OBE, que competiu profissionalmente de 2017 a 2019. Acabou a reformar-se da carreira com um recorde invicto e o título de peso-mosca feminino da Organização Mundial de Boxe em 2019. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e enquanto amadora, tornou-se a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpica no boxe. Este documentário explora a sua carreira e como uma rapariga negra, homossexual, de classe trabalhadora e a lutar num desporto que relega mulheres para segundo plano conseguiu vencer na mesma. Um documentário de Helena Coan.

DESPORTO

Campeonato do Mundo de Canoagem de Velocidade 2023

RTP2, 13h

O Campeonato do Mundo de Canoagem de Velocidade decorre, este ano, de 25 e 27 de Agosto, em Duisburgo, na Alemanha. As etapas finais da competição são transmitidas hoje com comentários de Orlando Silva. Portugal está representado nesta prova com 13 canoístas nas diferentes regatas. Para acompanhar, também na RTP Play, hoje, sábado depois das 10h25 e no domingo entre as 10h e as 11h45 e das 13h e as 15h.

INFANTIL

Alvin e os Esquilos: A Grande Aventura (VP)

Hollywood, 21h30

​​Depois de, nos outros três filmes, Alvin, Simon e Theodore (vozes de Justin Long, Matthew Gray Gubler e Jesse McCartney) conseguirem escapar de todas as tropelias em que se meteram, vivem felizes na companhia de Dave Seville (Jason Lee), o seu guardião e amigo. Tudo lhes corre de feição. Até que, sem que pudessem esperar, Dave lhes apresenta Samantha (Kimberly Williams-Paisley), a mulher por quem se apaixonou e com quem parece querer partilhar o resto da sua vida - e os esquilos receiam pelo que o futuro lhes reserva perante este cenário.