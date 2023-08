O futuro da Escola Pública depende de todos nós

O Presidente da República inicialmente vetou o diploma do Ministério da Educação (ME) que não referia a contabilização do tempo de serviço docente. Entretanto, promulgou estruturalmente o mesmo diploma, desiludindo os professores e a sua legítima reivindicação de contagem integral do seu tempo de serviço (mesmo que fosse realizada de forma faseada), que continua, desta forma, adiada para as “calendas gregas”. O Presidente, nas suas declarações sobre educação, “esqueceu-se” de referir o trabalho extraordinário e fundamental dos assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores e especializados, que também merecem ser valorizados.

