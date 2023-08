Fernando Távora, uma história para o futuro

Fernando Távora tinha profunda convicção da importância da História para conceber o futuro. As suas melhores obras são aquelas onde as várias camadas do tempo se confundem. Era capaz de redescobrir uma ordem funcional, quase mecânica, nas pedras do barroco, ou de tornar confortável e acolhedora uma casa que antes tinha sido miserável e húmida. A arquitectura tem essa capacidade transformadora – transformar uma coisa no que ela poderia (ou não) vir a ser – e Fernando Távora munia-se da História – e das histórias que contava tão bem – como instrumento para levar a cabo a mudança. A arquitectura era uma expressão de esperança.

