Quinta na TV: De Super Baldas a Anomalisa

Há ainda Clube de Combate, Casa Gucci, Pompeia Debaixo de Fogo, Mariupol: The People’s Story e o Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica.

CINEMA

Anomalisa

Fox Movies, 15h15

Michael Stone ganhou fama e fortuna com o seu livro de auto-ajuda Como Posso Ajudá-lo a Ajudá-los?. Todavia, ele é um homem melancólico, misantropo e amargurado com a sua própria vida. Quando se desloca ao Connecticut (EUA) para uma palestra, conhece Lisa, uma pessoa muito especial por quem se apaixona profundamente. Em poucos dias os dois vivem uma intensa história de amor e Michael sente-se renascer. Porém, ele é um pai de família respeitado e, mais tarde ou mais cedo, chegará momento de regressar à sua existência de sempre. Realizado por Charlie Kaufman e Duke Johnson, um filme de animação em stop motion para o público adulto que recria a peça homónima também da autoria de Kaufman (sob o pseudónimo de Francis Fregoli). No filme, podemos ouvir as vozes de David Thewlis, Jennifer Jason Leigh e Tom Noonan.

Super Baldas

AXN Movies, 21h10

Uma comédia realizada por Greg Mottola, produzida por Judd Apatow e escrita por Seth Rogen e Evan Goldberg (que têm escrito ou produzido variados filmes, desde Salsicha Party ao Má Vizinhança e Tartarugas Ninja: Caos Mutante (em salas agora), mas também séries como The Boys ou Pam and Tommy). Baseiam-se, aqui, em acontecimentos da sua própria juventude, tendo sido o primeiro filme que escreveram em conjunto. A história é tão antiga quanto o tempo: dois amigos de infância que, no final do liceu, se vêem decididos a acabar as aulas e celebrar a ida para a faculdade da única maneira que faz sentido: indo a uma festa de arromba, onde pretendem perder a virgindade. Um filme hilariante que entrou num estatuto de culto, com Jonah Hill e Michael Cera nos papéis principais (sim, Seth e Evan, respectivamente), mas também a Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Emma Stone, Joe Lo truglio e o próprio Rogen.

Clube de Combate

Hollywood, 23h05

Todos os fins-de-semana, nos parques de estacionamento de alguma cidade, homens com aspecto normal reúnem-se para lutar descalços e de mãos nuas, até não aguentarem mais. Depois, voltam à sua vida com as marcas da luta, sentindo que são capazes de suportar tudo. Isto é o Fight Club. Tyler Durden é o cérebro do clube. Jovem, anarquista e genialmente obscuro, a sua ideia é vingar-se de um mundo capitalista que rejeita. Um filme de David Fincher, a partir do livro homónimo de Chuck Palahniuk, com Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter.

Casa Gucci

Prime Video, streaming

Patrizia Reggiani é uma mulher de origem humilde que, em 1972, se casa com o multimilionário Maurizio Gucci, herdeiro da famosa marca italiana de moda. A paixão inicial acaba por esfriar e, depois de um casamento atribulado de 15 anos, o casal separa-se. Quando Maurizio anuncia a intenção de voltar a casar-se, Patrizia toma uma decisão que mudará para sempre a vida de todos. Ridley Scott assina, com argumento de Roberto Bentivegna, este filme baseado no livro biográfico de Sara Gay Forden, com Lady Gaga, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIO

Pompeia Debaixo de Fogo

National Geographic, 22h55

Estreia. Pompeia é sobejamente conhecida por ter ficado sob cinzas e rocha, depois da erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Mas a sua rota de destruição não ficou por aqui, tendo sido igualmente ameaçada com aniquilação durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, seguimos uma equipa de cientistas que tentaram explorar esta segunda tentativa de destruição, encontrando a localização das bombas e investigando as razões de ter sido alvo dos Aliados neste confronto armado.

Mariupol: The People’s Story

TVCine Edition, 23h50

Realizado por Robin Barnwell, este documentário pretende contar a história da destruição da cidade ucraniana de Mariupol. Mas o foco não são apenas os crimes de guerra, a destruição e o sofrimento do povo, mas antes a sua resiliência face a uma força destruidora.

DESPORTO

Campeonato do Mundo de Ginástica Rítmica

RTP Play, 20h

A competição mundial de ginástica rítmica é disputada em Valência, Espanha, de 23 a 27 de Agosto, com os melhores atletas no mundo a competir. A transmissão será feita em directo, na RTP Play, com comentários de Patrícia Jorge. No domingo, as finais de grupo do campeonato podem ser vistas entre as 15h e as 17h05.