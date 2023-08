Erotic Probiotic 2, de Nourished by Time: um dos grandes álbuns de 2023

Erotic Probiotic 2 foi gravado na cave da casa dos pais de Marcus Brown em Baltimore, com uma guitarra, um sintetizador vintage e uma cópia do programa Ableton Live, na qual engenhou batidas simples e exactas. O músico, que assina Nourished by Time, confessa ter pouco dinheiro e não conseguir viver da música, mesmo agora que começa a ganhar alguma notoriedade – fez primeiras partes para os Dry Cleaning numa digressão no princípio do ano, participou numa canção do aclamado With a Hammer de Yaeji, e o seu álbum de estreia foi considerado Best New Music pela reputada Pitchfork.

