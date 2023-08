Perigo de incêndio elevado pelo menos até domingo. Ultrapassado limite de ozono em Sintra

Mais de cem concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Beja, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Coimbra, Viseu, Braga, Porto, Vila Real e Bragança apresentam esta quarta-feira um perigo máximo de incêndio rural.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também mais de 40 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Portalegre em perigo muito elevado. Outros concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora e Beja estão em perigo elevado.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até domingo. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente com temperaturas máximas que podem ultrapassar os 40 graus, o IPMA colocou os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco e Santarém sob aviso vermelho até às 21h00 desta quarta-feira, passando depois a amarelo até às 21h00 de quinta-feira. Os restantes distritos do continente vão estar entre estes dias sob aviso laranja (o segundo mais grave), também devido ao tempo quente, segundo a informação divulgada, disponível no site do instituto.

Ultrapassado limite de ozono em Sintra

O concelho de Sintra já atingiu na terça-feira 192 microgramas de ozono por metro cúbico, nível que pode provocar "alguns efeitos na saúde humana", informou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT). Foi ultrapassado, nas estações de monitorização da qualidade do ar, o limite de 180 microgramas de ozono por metro cúbico em Mem Martins, no concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.

De acordo com a divisão de avaliação de monitorização ambiental da CCDRLVT, a situação verificou-se entre as 22h00 e as 23h00 de terça-feira. A CCDRLVT diz que para os valores de concentração observados, o ozono pode provocar "alguns efeitos na saúde humana", especialmente em crianças, idosos e doentes respiratórios ou cardíacos.

"A exposição a este poluente afecta, essencialmente, as mucosas oculares e respiratórias podendo o seu efeito manifestar-se através de sintomas como tosse, dores de cabeça, dores no peito, falta de ar e irritações nos olhos", salienta, em comunicado. A CCDRLVT recomenda que os grupos da população mais sensíveis "reduzam ao mínimo a actividade física intensa ao ar livre e evitem a permanência no exterior".

Em Julho, vários concelhos atingiram os limites de ozono no ar.