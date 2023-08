Homem de 26 anos morre no rio Teixeira em São Pedro do Sul

Homem sofreu paragem cardiorrespiratória em São Pedro do Sul. Foi transportado de helicóptero porque a VMER e a ambulância mais próxima estavam ocupadas, mas a segunda ambulância avariou-se no caminho

Um homem de 26 anos morreu nesta quarta-feira no rio Teixeira, em Manhouce, São Pedro do Sul, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa. "O alerta chegou depois das 13h30, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), para irmos socorrer um jovem em paragem cardiorrespiratória no rio Teixeira, em Sernadinha, em Manhouce", São Pedro do Sul, explicou Francisco Lima.

O comandante dos Bombeiros de Santa Cruz da Trapa, no concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, disse que enviou "de imediato dois veículos com sete operacionais para o local". "À nossa chegada, e tivemos de nos deslocar ainda um bom bocado nas margens do rio, deparámo-nos efectivamente com o jovem em paragem cardiorrespiratório e foi necessária ajuda diferenciada", contou.

Neste sentido, disse que "foi accionado o helicóptero do INEM, porque a VMER [viatura médica de emergência e reanimação] e a SIV [ambulância de suporte imediato de vida] de São Pedro do Sul estavam ocupadas"; e a "SIV de Arouca foi accionada, mas avariou-se no caminho". "O médico do helicóptero disse-nos que, apesar dos nossos esforços, foi atestado o óbito no local", afirmou o comandante, que disse não ter sido informado das causas da morte.

Francisco Lima adiantou que a vítima "se encontrava fora de água, retirada por quem o acompanhava", e que se trata de um "jovem de São João do Monte, no concelho de Oliveira de Frades", também no distrito de Viseu. O comandante disse que, no local, além dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa, também estiveram militares da GNR e elementos da Protecção Civil municipal de Oliveira de Frades.