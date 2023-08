Concurso de professores: ministério diz que foram preenchidos 95% dos lugares pedidos pelas escolas

O ministro da Educação anunciou esta quarta-feira o resultado dos dois concursos de professores — o de contratação inicial, destinado a docentes contratados e o de mobilidade interna, onde concorrem professores da carreira. Foram colocados 12.814 docentes que, segundo o ministro João Costa, correspondem a 95% dos pedidos feitos pelas escolas.

Sobre estes concursos o ministro destacou que se registou este ano uma "mudança de perfil" dos docentes colocados, uma vez que 64% deles são professores do quadro que agora mudam de escola. Nos anos anteriores, acontecia o oposto: a maioria dos colocados por esta via eram professores a contrato.

João Costa sublinhou que esta mudança dá conta de uma "redução notória da precariedade da classe docente".

O concurso de contratação inicial contabilizou 51.665 candidaturas. Que correspondem a 35.047 candidatos, segundo apurou o especialista em estatísticas da Educação, Arlindo Ferreira, quando as listas de ordenação para este concurso foram publicadas, em Junho.

A disparidade entre os números justifica-se pelo facto de os professores se poderem candidatar a mais do que um lugar, o que leva a que exista sempre mais candidaturas do que candidatos no concurso de contratação inicial.

No concurso do ano passado houve um total de 49.337. Foram colocados 7099. A que se juntaram mais 5692 docentes do quadro que tinham concorrido ao concurso de mobilidade interna, destinado apenas a professores da carreira e que lhes permite mudar de escola para se aproximarem do seu local de residência.

Na altura em que as colocações foram conhecidas, a 12 de Agosto, o ministro da Educação indicou que ficaram preenchidos 97,7% dos lugares pedidos pelas escolas (13.101), o que fazia prever que o ano lectivo se iniciasse quase sem alunos com falta de professores.

Mas logo em Setembro, com o início do ano lectivo, começaram a chover de novo pedidos das escolas, na maioria para substituir docentes que, entretanto, entraram de baixa médica. Foi mais um ano marcado pela existência de milhares de alunos sem professores a pelo menos uma disciplina. No início do 3.º período, segundo contas do Ministério da Educação, eram 18 mil.

Entretanto reformaram-se mais cerca de 3500 professores, um número que continuará a crescer este ano lectivo e nos próximos, dada a idade avançada de muitos professores. Até 2023, deverão sair do sistema mais de 30 mil.