Pinto da Costa casou-se pela 5.ª vez. Conheça as ex-mulheres do líder do FC Porto

O presidente do clube de futebol tem 85 anos e Cláudia Campo tem 46. Pinto da Costa e a gestora bancária namoram oficialmente desde 2017, um ano depois do último divórcio.

O presidente do Futebol Clube do Porto (FC Porto), Pinto da Costa, casou-se pela quinta vez, na terça-feira. O casamento com Cláudia Campo, gestora bancária, de 46 anos, aconteceu em segredo, avança o Correio da Manhã, que não revela mais detalhes sobre a cerimónia. São 40 anos de diferença entre o novo casal que já namorava há seis anos.

Com o casamento praticamente nada muda, Cláudia Campo já era a primeira-dama do FC Porto. Ainda assim garantia ao Jornal de Notícias, em 2017, quando surgiu no primeiro evento público ao lado do dirigente desportivo, que esse não era o seu interesse: “Para mim o que conta é a relação que tenho com o Jorge Nuno e não com o presidente do FC Porto.”

De acordo com o mesmo jornal, os dois conheceram-se na agência do banco em que Cláudia Campo trabalha e onde Jorge Nuno Pinto da Costa é cliente. Aproximaram-se só depois do último divórcio do portuense, em 2016. A gestora já conhecia os filhos do agora marido, Joana e Alexandre Pinto da Costa. Já ela não tem filhos.

Foto Com o filho Alexandre e os netos JOSE COELHO/LUSA

Os 85 anos de vida de Pinto da Costa são repletos de títulos no futebol, mas, aparentemente, também de amor. Tornou-se dirigente do FC Porto há 41 anos e então era casado com Manuela Carmona, recorda o jornal Sol. Tinham-se conhecido na infância, fruto da amizade entre os pais de ambos. O casamento com a mãe do filho Alexandre, nascido em 1967, foi o mais estável do currículo amoroso do dirigente. Terminaria em 1997, após 33 anos de união.

Ainda casado e a comunicação social dava conta de uma ligação a Filomena Morais, que fora sua secretária no FC Porto, relação confirmada em 1985. Dois anos depois, o casal é pai de uma menina, Joana. O amor perdurou e, em 1998, depois do divórcio com Manuela Carmona, Pinto da Costa casa com a secretária. Contudo, bastaram quatro anos para o dirigente se voltar a divorciar.

Então, já tinha assumido um romance com Carolina Salgado, que conheceu num bar de alterne. A relação terminaria em 2005 e, no ano seguinte, a ex-namorada escreve a biografia Eu, Carolina a dar conta dos casos de corrupção no clube de futebol e de uma faceta pouco conhecida de Pinto da Costa, que levou à reabertura do processo Apito Dourado.

Mas nem este “incidente” havia de fazer com que Pinto da Costa deixasse de acreditar no amor e volta a dar nova oportunidade ao casamento com Filomena Morais. Perante 200 convidados, na Quinta das Alfaias, em Vila do Conde, casam-se novamente. Contudo, quatro anos depois, a mulher descobriu, através da comunicação social, que o marido já tinha outra namorada. “Nunca pensei vir a passar pela mesma situação duas vezes seguidas”, lamentou numa entrevista à revista Caras, onde se dizia “enganada, destroçada e magoada”.

Em 2012, o dirigente separa-se definitivamente de Filomena Morais e casa nesse mesmo ano com a brasileira Fernanda Miranda. A cerimónia aconteceu no Brasil, em Touros, no Rio Grande do Norte, a terra natal da noiva, com quase menos 50 anos do que o noivo. Quatro anos depois, chega novamente ao fim mais um casamento. Fernanda é agora agente de futebol, noticiou recentemente o jornal O Jogo. Resta saber se é com Cláudia Campo que a estabilidade chega à vida de Jorge Nuno Pinto da Costa.