Pela primeira vez, desvendámos todo o cromossoma Y (sim, o “masculino”)

Podemos regressar à escola por breves instantes. Os cromossomas sexuais são um dos 23 pares de cromossomas que as células dos humanos têm: se for um par XX, é do sexo feminino; se for XY é masculino. Há várias excepções à regra e outros factores a determinar o sexo de um bebé, mas o cromossoma Y é especial porque só é herdado de pai para filho. E, ainda assim, nunca o tínhamos desvendado totalmente — até agora. Pela primeira vez, conseguimos ler os genes que estão contidos no cromossoma Y de uma ponta à outra, e essa pode ser a chave para descortinar a maior prevalência de alguns cancros nos homens, por exemplo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt