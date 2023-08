O tema da música de Verão da geração Z: triste

A geração Z anda à procura de música triste no Spotify, mais do que qualquer outra geração, o que levou a plataforma de streaming a apelidar os últimos meses de "Verão aborrecido" para os jovens.

"Triste" é o termo mais procurado pela geração Z no Spotify em todo o mundo, afirmou o serviço de áudio, na segunda-feira. Em comparação, é o 13.º termo mais procurado pelos millennials. "Para combinar com a vibe nos EUA e no Canadá", o Spotify disse que adicionou novas listas de reprodução "tristes" e até instalou uma fonte de lágrimas com a forma do artista d4vd (extremamente popular no TikTok) em Houston, Texas.

O aumento das pesquisas dos que nasceram entre 1997 e 2012 por música triste surge numa altura em que a saúde mental da geração mais jovem é cada vez mais vista como estando em crise.

O desejo de ouvir música triste contrasta com o tom alegre das maiores digressões de concertos do Verão: Taylor Swift e Beyoncé. As estrelas pop contribuíram com milhões de euros em receitas fiscais para as cidades onde passaram e a digressão de Swift deverá ultrapassar os mil milhões de euros.

Os ouvintes mais jovens procuram música que os ajude a "normalizar os seus sentimentos e experiências", afirmou o Spotify numa publicação, acrescentando que as novas listas de reprodução incluem canções "melancólicas" e "que enchem a alma", e não são exclusivamente "tristes".