Um festival para quem vai à ópera pela primeira ou pela enésima vez

Forma-se uma fila de pessoas no passeio estreito da Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, à entrada do Operafest. O festival de ópera que vai este ano na sua quarta edição decorre mais uma vez no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). Uma senhora passa-nos descaradamente à frente. Quer chegar primeiro, mas os lugares são marcados, ainda falta algum tempo para o início do espectáculo, a fila avança e a Carmen de Bizet não vai certamente começar sem ela... Será ela uma excepção, ou a ópera provoca esta excitação nos espectadores, à semelhança de um qualquer festival de música pop? Haverá um novo público assim tão ávido de ópera?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt