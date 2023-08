Operafest Lisboa regressa dia 18 “entre o céu e o inferno”

A 4.ª edição do Operafest Lisboa arranca dia 18 de Agosto e estende-se até 9 de Setembro sob o tema Entre o Céu e o Inferno: Do prazer supremo ao medo mais profundo com três conhecidas óperas — Carmen, Suor Angelica e A Flauta Mágica — bem como a estreia da primeira ópera do compositor português Francisco Lima da Silva, Rigor Mortis, e um ciclo de cinema, entre outros destaques de programação, anunciados esta terça-feira em comunicado.

