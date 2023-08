Presidente lamenta falta de “base de apoio nacional” no Mais Habitação

Depois de ter devolvido ao Parlamento sem promulgar o pacote Mais Habitação, o Presidente da República reitera as críticas ao diploma, lamentando que não tenha tido um consenso mais amplo, algo que considerava necessário para responder às "carências muito claras" na habitação. Mas garante que irá respeitar a confirmação do diploma pela Assembleia da República – já anunciada pelo PS – e que o seu veto não prejudica o tempo da reforma.

"Precisávamos de uma reforma que não fosse para dois anos, dois anos e meio e para isso precisava de apoio significativo no Parlamento", afirmou o Presidente em declarações aos jornalistas a partir de uma visita a Varsóvia, em que justificou novamente o veto ao pacote Mais Habitação com o facto de a solução encontrada ser "globalmente e manifestamente insuficiente" e não ter tido "a base de apoio nacional que precisava".

Ainda assim, Marcelo lembrou, ainda antes da posição dos socialistas ter sido anunciada, que é um "direito" da Assembleia da República confirmar o diploma, algo que já sabia ser "muito provável" que o PS fizesse. "Em consciência, sabendo que é uma maioria que pode confirmar a lei, não podia deixar de dizer o que pensava", justificou.

Para o Presidente, o diploma "não vai dar certo para o que é necessário", mas garante que respeitará a "palavra final da Assembleia".

"Não é uma questão do Presidente com o Governo, é uma questão de exercício de competência pela Assembleia da República. O Presidente exerce a sua competência, a Assembleia da República confirma e a vida continua e cá estaremos vivos para daqui a dois, três anos ver o resultado", afirmou, garantindo que "não há drama nenhum" e que este processo se trata do "funcionamento das instituições".

Marcelo garantiu ainda que o seu veto "não prejudica em termos de tempo a reforma", já que, se for confirmado pelo Parlamento, como o PS indicou que fará, será promulgado "dentro de um mês".

O Presidente reiterou ainda as críticas já feitas na mensagem ao presidente da Assembleia da República que acompanhou o veto relativas ao arrendamento forçado, ao "tratamento do alojamento local", à insuficiência do investimento público e dos estímulos privados, das "instituições que precisam de reestruturação como o IHRU com urgência", "das insuficiências em termos de administrativos de aplicação rápida desta reforma".