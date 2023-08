Carrazeda de Ansiães lança concurso para projecto da barragem do Lugar da Veiga

O município de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, lançou nesta segunda-feira um concurso público de 250 mil euros para o projecto da barragem do Lugar da Veiga, foi publicado em Diário da República (DR).

Segundo um anúncio do concurso publicado nesta segunda-feira em DR, o procedimento para o Aproveitamento Hidroagrícola da Veiga visa a "elaboração do projecto de execução da barragem da Veiga, acessibilidades e RECAPE [Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução]", e tem o valor de 250 mil euros.

A barragem da Veiga foi um dos três principais projectos para 2023 elencados à Lusa, em Janeiro, pelo presidente da Câmara, João Gonçalves, a par com a ampliação do parque empresarial e a estratégia local de habitação.

Para a empreitada propriamente dita, a última estimativa de custo ascendia a 12 milhões de euros, tendo o município já assegurado um financiamento de 9,5 milhões de euros de fundos europeus.

A barragem junto à vila sede de concelho será destinada a regadio, mas também com a possibilidade de abastecimento à população em anos de crise como o de 2022.

Carrazeda de Ansiães foi o concelho do distrito de Bragança com a situação mais crítica no último Verão devido à seca, tendo recorrido ao transporte de água do rio Tua para a Estação de Tratamento para garantir o abastecimento à população.

A única barragem de abastecimento público do concelho, a de Fontelonga, que abastece praticamente toda a população e algumas aldeias de concelhos vizinhos, atingiu níveis mínimos.

Já em Junho, o município de Carrazeda de Ansiães investiu meio milhão de euros na substituição de uma conduta para melhorar o abastecimento de água no concelho.

Em causa esteve a obra de substituição da adutora principal do sistema de distribuição de água ao concelho, desde a estação de tratamento até ao depósito do Ferreiro.

O investimento visou resolver, segundo a autarquia transmontana, problemas de perdas de água, com a nova conduta que tem uma extensão de cerca de três quilómetros e transporta cerca de 64% da água distribuída à população.