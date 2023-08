Segunda na TV: a Glória d’ Os Banqueiros do Povo

CINEMA

Pai Infernal

AXN Movies, 21h10

Aos 12 anos, Donny (Adam Sandler) foi seduzido por uma professora. Ao serem descobertos, a docente é presa e condenada. Mas, daquela relação, nasce Todd (Andy Samberg), que acaba por ficar sob a custódia de um pai adolescente e incapaz. Agora, muitos anos se passaram e eles perderam o rasto um do outro. Donny é um fracassado que acaba de descobrir que tem uma enorme dívida ao fisco e que se habilita a uma longa pena de prisão; Todd, pelo contrário, é bem-sucedido e de casamento marcado com Jamie (Leighton Meester), uma jovem e bonita milionária. É então que, ao descobrir num jornal que o seu filho está prestes a tornar-se num homem muito rico, Donny encontra o plano perfeito para resolver os seus problemas financeiros. Mas parece que a relação entre os dois está eternamente condenada ao fracasso.

Em Guerra Por Amor

RTP2, 22h51

Sicília, Julho de 1943. Flora é filha do dono de um restaurante e está prometida a um chefe da máfia. Arturo, que saiu da ilha para ir viver para Brooklyn, Nova Iorque, nos Estados Unidos, quer casar-se com ela e pedir ao pai dela a sua mão. Como não tem dinheiro para a viagem, alista-se nas forças Aliadas, que estão prestes a invadir a região. Uma comédia de guerra histórica co-escrita, realizada e protagonizada por Pierfrancesco "Pif" Diliberto, humorista e apresentador de televisão italiano muito dado à sátira política, que assina aqui o seu segundo filme depois da estreia com A Máfia Só Mata no Verão, de 2013.

A Assistente

TVCine Top, 23h50

Um olhar sóbrio sobre a vida da assistente de um poderoso executivo. Realizado por Kitty Green, com Julia Garner no papel principal, seguimos a rotina de Jane que se torna cada vez mais consciente do abuso que ameaça todos os aspectos da sua posição. O elenco conta ainda com Matthew Macfayden (Orgulho e Preconceito, Succession), Noah Robbins, Tony Torn e Dagmara Dominczyk.

SÉRIES

Curral de Moinas — Os Banqueiros do Povo

RTP1, 21h

Na nova série da RTP, o regresso da dupla Quim Roscas (João Paulo Rodrigues) e Zé Estacionâncio (Pedro Alves). Curral de Moinas — Os Banqueiros do Povo vai passar de segunda a sexta-feira, neste horário, e traz mais aventuras na mochila. São dez os episódios que teremos para acompanhar a vida local, abalada a partir do momento em que Quim descobre que tinha um pai e que este lhe deixa em herança um banco. Depois do choque, uma viagem a Lisboa e um gostinho de uma vida de luxo. O elenco inclui ainda Sofia Ribeiro, Rui Unas, Júlia Pinheiro, Diana Nicolau, Luís Simões, Rui Mendes, Carla Andrino e Ana Brito e Cunha.

Glória

RTP1, 22h26

Glória, a primeira produção original portuguesa para Netflix que se focou num thriller de suspense e espionagem passado em Portugal durante a Guerra Fria, chega agora à RTP1. Estamos em Portugal, na década de 1960, e em pleno salazarismo, onde uma pequena aldeia no Ribatejo se torna no cenário improvável onde se digladiam as forças americanas e soviéticas, em várias manobras de espionagem e sabotagem. Tudo começa quando João Vidal é recrutado pelo KGB por estar actualmente a trabalhar como engenheiro para os americanos — isto, seguindo a sua politização durante a guerra do Ultramar. Lealdades serão testadas e, claro, nada é a preto e branco. Com o argumento de Pedro Lopes e realização de Tiago Guedes. O elenco é composto por Miguel Nunes, Carolina Amaral, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Joana Ribeiro, Albano Jerónimo, Marcelo Urgeghe, Sandra Faleiro, Carloto Cotta, Maria João Pinho, Inês Castel-Branco, Rafael Morais, Leonor Silveira, Matt Rippy, Stephanie Vogt, Jimmy Taenaka, Ana Neborac e Augusto Madeira.

ENTRETENIMENTO

Joker

RTP1, 21h31

O regresso do concurso com Vasco Palmeirim como anfitrião, que tem poucas mudanças, excepto um novo visual na nova edição. O prémio máximo neste teste aos conhecimentos dos portugueses chega aos 50.000€.

INFANTIL

Especial Verão com a Bluey

Disney Jr., 07h15, 10h00, 12h45, 17h15 e 19h30

Bluey é uma cadelinha da raça boiadeiro australiano que tem seis anos e fala, cheia de vontade de descobrir o mundo que a rodeia. Normalmente, junta-se à irmã mais nova, Bingo, que mora com ela e os pais, Chilli (a mãe) e Bandit (o pai), para explorar as redondezas e envolver-se em várias aventuras. É essa a premissa desta série de animação pré-escolar australiana. Este especial começa com um churrasco em que a estrela é uma salada de pimentos. Depois, Bluey e a mãe terão uma aventura a sós.