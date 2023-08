A vitória de Espanha num campeonato do mundo de recordes — em imagens

Na final do Campeonato do Mundo, na Austrália, a selecção espanhola impôs-se a Inglaterra e conquistou o troféu pela primeira vez. Este foi um Mundial de recordes, com uma selecção campeã inédita e muito público nas bancadas e à volta do mundo.

A nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, a primeira a ser disputada no hemisfério sul, foi vista nos estádios da Austrália e Nova Zelândia por mais de dois milhões de adeptos e adeptas. Na Austrália, que viu a selecção chegar às meias-finais, o jogo contra Inglaterra foi o programa mais visto desde 2001.

