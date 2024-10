Dos Black Company a Chullage: imagens históricas do hip-hop português

Chama-se Filhos do Meio – Hip Hop à Margem e afirma-se como a “maior exposição alguma vez feita em Portugal sobre a cultura hip-hop”. A margem em causa é a Margem Sul do Tejo, mais especificamente o concelho de Almada e Miratejo, já parte do Seixal.

Com fotografias, vídeos e objectos, esta mostra, realizada no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, será inaugurada sábado no Museu de Almada – Casa da Cidade e pode ser visitada até 29 de Março.

A iniciativa, promovida pela Câmara de Almada, conta com coordenação criativa do crítico e radialista Rui Miguel Abreu e do rapper e produtor almadense TNT, metade dos M.A.C., co-responsável pela editora Mano a Mano e um dos grandes dinamizadores do hip-hop local.

A inauguração, marcada para sábado, inclui actuações de Juana na Rap, Tom Freakin Soyer e Dani G; uma performance de breaking dinamizada pelos bboys Mucha e CeeCee; um DJ set de DJ Fellaz e uma demonstração de graffiti com Chase e Klit.

Ao longo dos meses em que a mostra estará patente, haverá outros momentos de programação paralela, com performances, workshops e conversas. O programa completo pode ser consultado no site da Câmara de Almada.