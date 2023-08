Inspecção abre inquérito a actuação da PSP do Porto que resultou em duas queixas de agressão

Mais de uma dezena de polícias com coletes à prova de bala deslocaram-se a um supermercado no centro do Porto para deter um sem-abrigo que terá tentado roubar oito artigos no valor de 40 euros.

A Inspecção-Geral da Administração Interna vai investigar a actuação de mais de uma dezena de agentes da PSP do Porto que se deslocaram na passada terça-feira a um supermercado no centro da cidade para deter um sem-abrigo que terá tentado roubar oito artigos de higiene no valor aproximado de 40 euros. A abertura do inquérito foi confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte do Ministério da Administração Interna.