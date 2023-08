Vai ser possível dormir num “quarto-penedo” em Vieira do Minho

Passar a noite dentro de um penedo é a proposta do grupo Pousadela Village, prestes a juntar aos dois aldeamentos turísticos de quatro estrelas — ambos situados na Serra da Cabreira — nove quartos em forma de rocha com vista panorâmica para o rio e as montanhas, projecto que surge "como resposta à crescente procura pela conexão com a natureza".

“Queremos continuar a proporcionar experiências inovadoras e únicas aos nossos clientes e, por isso, apostamos na criação deste empreendimento único, com um conceito diferenciador”, apresenta André Viana, administrador do grupo Pousadela Village, que nasceu em 2018 em Vieira do Minho. "Acreditamos que este é apenas um caminho, que existe ainda muito mais por explorar”.

Um dos quartos DR Detalhe de uma casa-de-banho DR Fotogaleria Um dos quartos DR

A abertura ao público ainda não tem data definida, mas anuncia-se para breve.

Os "quartos-penedo" estão colocados numa zona elevada da montanha, próximos do edifício principal. Cada espaço foi pensado para "aliar a funcionalidade à estética", sendo que o nome de cada quarto se inspirou em penedos da zona de Vieira do Minho, o concelho onde se encontra este núcleo — nomes como Pala de Vieira, Tange, Lourigo, Gaimbos, Ovo da Rainha, etc. A ideia passa também por "transmitir as lendas e os mistérios de cada um deles, alimentando a curiosidade sobre histórias locais".