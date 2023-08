Museu Britânico despede funcionário após roubo de peças

Jóias de ouro, pedras semipreciosas e vidro estão entre as peças desaparecidas. As autoridades britânicas estão a investigar o caso.

O Museu Britânico despediu um dos seus funcionários depois de ter sido comunicado o desaparecimento, roubo ou estrago de peças pertencentes a uma das suas colecções. O museu já implementou “medidas de emergência” para reforçar a segurança e o caso está a ser investigado pelas autoridades britânicas.

As peças faziam parte de uma das colecções do museu que não tinham estado recentemente expostas ao público, uma vez que estava a ser utilizada para investigação, avança o The Guardian. Segundo o museu, entre as peças desaparecidas estão “jóias de ouro, pedras semipreciosas e vidro datadas do século XV a.C. ao século XIX d.C.”.

“O Museu Britânico foi vítima de roubo e estamos absolutamente determinados a usar a nossa investigação para apurar o que aconteceu e garantir que as lições são aprendidas. Estamos a trabalhar juntamente com a Polícia Metropolitana”, referiu o ex-curador Nigel Boardman, citado pelo jornal britânico.

O director do museu, Hartwig Fischer, considera que “este é um incidente altamente invulgar”. Já o presidente dos curadores do museu, George Osborne, refere que, neste momento, a “prioridade é tripla”: primeiramente, recuperar as peças desaparecidas, avaliar o que aconteceu e o que pode ser melhorado, e, por fim, reforçar a segurança.

O caso está a ser alvo de uma investigação por parte das autoridades britânicas e de uma “análise independente” do museu para perceber como se poderá reforçar a segurança.

Este não foi um caso único. Em 2002, um visitante do museu roubou uma estátua grega com 2500 anos e 12 centímetros de altura.