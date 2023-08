Fazer a roupa de criança durar mais tempo? Na Play Up, a circularidade é missão

Na secção de embalamento da fábrica da Play Up, em Esposende, trabalha-se a grande velocidade, a colocar as roupas em pequenos sacos que as levarão a todo o mundo. Ao lado, passa-se a ferro as peças, com o todo o rigor. São roupas para bebés e crianças, mas feitas com a mesma mestria de quando se trata de qualquer outra peça. Além da estética minimalista, a Play Up tem-se distinguido pela mensagem de sustentabilidade que quer passar. Afinal, a roupa de criança não tem de ser quase descartável.

