Tsai Ming-Liang filma o tempo que passa sobre os corpos

É no que dá convidar um budista para falar sobre “o futuro do cinema” e perguntar-lhe se está preocupado com os perigos da inteligência artificial para as produções criativas. “Não consigo sequer preocupar-me com algo que não compreendo de todo”, sorri Tsai Ming-Liang (Kuching, 1957), sentado num salão do Hotel Belvedere de Locarno. “Não sei o suficiente sobre o que se está a passar.” E, como se quisesse sublinhar a sua postura, brinca com uma possível “tecno-exclusão”: “Sabe que muitos restaurantes na Ásia usam códigos QR para acedermos ao menu digital. Mas eu não sei como fazer isso, continuo a preferir o menu físico! Nunca seria capaz de entrar sozinho numa loja de telemóveis para comprar um novo!”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt