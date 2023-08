Quinta na TV: o regresso de Billions e a música de Baby Driver

CINEMA

O Sem-Vergonha

AXN Movies, 21h10

Bobby Bowfinger (Steve Martin), um aspirante a actor, realizador e produtor de cinema quase arruinado, decide, uma derradeira vez, tentar a sua sorte no mundo da sétima arte. Com um guião escrito por um amigo, de péssima qualidade, mas que a seus olhos é fantástico, Bowfinger reúne um grupo de inadaptados, com o intuito de os transformar nos actores do seu próximo filme. Com a ajuda de um ingénuo ambicioso e uma ex-diva, ele vai fazer tudo para convencer Kit Ramsey (Eddie Murphy), uma super estrela do cinema, a ser o protagonista do seu filme.

Baby Driver: Alta Velocidade

TVCine Top, 0h40

Baby (Ansel Elgort) é um dotado condutor de Atlanta que guia carros para criminosos que fogem de assaltos. Quando era pequeno, os pais morreram num acidente de carro em que ele estava, o que o deixou com um zumbido constante nos ouvidos. Para compensar isso, ouve música num iPod. Eis a premissa deste filme escrito e realizado pelo britânico Edgar Wright, a que o próprio se refere como um musical, com uma banda sonora cuidadosamente seleccionada pelo realizador e a acção milimetricamente coreografada ao som dela. O elenco inclui também Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Hamm, Jon Bernthal e Eiza González. É a primeira incursão de Wright por caminhos fora da comédia, sendo directamente inspirado por O Profissional, que Walter Hill assinou em 1978, e outros filmes de perseguições de carros maioritariamente dos anos 1970 e 1980. Baby Driver - Alta Velocidade sucede, na filmografia de Wright, a The World's End, de 2013, o último capítulo da chamada Trilogia do Cornetto, iniciada em 2004 com Zombies Party - Uma Noite... de Morte e continuada em 2007 com Hot Fuzz - Esquadrão de Província.

MÚSICA

O Sol da Caparica

RTP1, 0h27

O festival O Sol da Caparica, que junta música dos países de língua portuguesa, será emitido na RTP de 17 a 20 de Agosto. São quatro dias de festival em que se acompanham, na íntegra, alguns dos concertos em cartaz, que inclui Mariza, Dillaz, José Cid, Leo Santana, Regula, Paulo Gonzo e LON3R&PLUTONIO - ANTI$$OCIAL, Ivandro, BISPO ou Chico da Tina.

SÉRIE

Billions

TVCine Emotion, 22h10

Estreia-se a sétima e última temporada de Billions, a adorada série sobre jogos de poder nos escalões de cume da alta finança nova iorquina. Tudo começou com a rivalidade entre o procurador Chuck Rhoades (Paul Giamatti) e o ambicioso gestor dos fundos de investimento Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) — e, nesta temporada, Lewis está de volta para um derradeira confronto e uma despedida. Já não se viam desde a quinta temporada, altura em que Axe vende a sua empresa ao bilionário Mike Prince (Corey Stoll) e foge para a Suíça. Depois de várias peripécias que quase custaram a carreira a Rhoades, chegamos a um combate que o mesmo lança contra Prince e o retornado Axe. Da autoria de Brian Koppelman e David Levien, o elenco inclui ainda David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey e Daniel Breaker.

DOCUMENTÁRIOS

Madame Tussauds: Por Trás da Cera

RTP2, 20h39

Um documentário que oferece uma visita aos bastidores do museu de cera britânico que tem sido uma das atrações mais famosas do Reino Unido, o Madame Tussauds. O trabalho com cera é delicado e requintado, podendo produzir, por vezes, resultados mais inesperados. Aqui, o museu abre as suas portas para mostrar o seu processo, não só de produção das obras mas também de selecção dos contemplados. Quão famoso se tem de ser, para ter uma figura no Madame Tussauds?

MAGAZINE

Moda Portugal

RTP2, 12h48

A primeira de 13 emissões da nova série Moda Portugal, onde serão partilhadas novidades acerca da moda, da fotografia, do design e do lifestyle nacional. Com novo grafismo e uma nova rubrica, Perfil, onde se conhecerão melhor diversas figuras públicas com a apresentadora Isabel Angelino que falará, hoje, com o fotógrafo Mário Cerdeira.