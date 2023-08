Repensar os benefícios fiscais (ou outros) em função da profissão

Há dias o PÚBLICO noticiava que o número de licenciados a trabalhar em Portugal apresentava sinais de uma ligeira retoma. Não obstante, não deixou de realçar que, relativamente a este indicador, o balanço dos últimos 12 meses continua a ser bastante negativo. Anteriormente, foi igualmente divulgado que no ano de 2022 a população estrangeira residente em Portugal aumentou pelo sétimo ano consecutivo, sendo que, de acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) a que agência Lusa teve acesso por ocasião do aniversário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), “os motivos mais relevantes na concessão de novos títulos de residência foram a actividade profissional (51.525) e o reagrupamento familiar (27.054)”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt