Bruno Militão foi o único português nos Crossfit Games e conquistou o terceiro lugar

Depois de uma década no universo do crossfit, Bruno Militão atingiu um momento marcante na sua carreira ao conquistar o pódio na categoria de 40-44 anos, naquela que é considerada a maior prova da modalidade, que aconteceu nos EUA, de 1 a 6 deste mês, em Madison, Wisconsin.

Aos 40 anos, o atleta trouxe a medalha de bronze dos CrossFit Games para Portugal e declara, com entusiasmo: “Poder representar o meu país na competição mais importante de crossfit é tudo aquilo que me faltava fazer.” A prova é constituída por oito workouts, conjuntos de exercícios aeróbicos que vão da corrida aos saltos.

Esta está ainda dividida em diferentes escalões, dependendo da idade dos atletas: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, +65 anos. “É uma bênção poder realizar este feito aos 40 anos”, congratula-se o atleta português.

Antes de descobrir o crossfit, a paixão de Bruno Militão era o futebol, que jogou durante anos, tendo feito parte da equipa do Futebol Clube de Alverca, que conquistou o título de campeão nacional de juniores, em 2004. Aos 23 anos, iniciou a licenciatura em Ciências do Desporto, com o propósito de se tornar treinador de futebol. Porém, aos 28 anos, decidiu pôr um ponto final na carreira futebolística, com o objectivo de descobrir algo “diferente” e “especial”.

O caminho não foi fácil, recorda o atleta, que sofre de uma doença auto-imune, a psoríase, e enfrentou, há dois anos, uma lesão grave. “Quando fiz a cirurgia, a expectativa de recuperação seria só voltar a fazer as minhas actividades diárias como treinador”. Contudo, decidiu que o objectivo era voltar a competir e, para tal, fez mudanças na sua alimentação, em busca de refeições mais saudáveis, que melhorassem a sua performance e a sua qualidade de vida. Esse foi o “combustível” que lhe permitiu estar “menos inflamado e ter mais energia”, diz.

Mas não é só o físico que importa. Para o treinador, fundador do projecto CrossFit Alvalade, em Lisboa, a parte mental, “é das coisas mais importantes do desporto”, reforçando que uma das suas grandes motivações para os NoBull Crossfit Games foi “a possibilidade de mostrar à comunidade o que temos cá”, acrescentando que gosta do “fardo” e da “pressão”.

Sendo um dos grandes representantes da modalidade em Portugal, Bruno Militão lamenta a falta de apoio estatal à modalidade, o que dificulta a adesão e o futuro dos atletas. No seu caso, diz, foram as marcas que representa que o ajudaram a ir aos Estados Unidos, sem elas, "era praticamente impossível” participar, lamenta.

