Candidaturas a novo apoio à eficiência energética das casas abrem hoje

Vou receber o apoio antes ou depois das obras?

Só depois, até porque a candidatura terá de ser acompanhadas pelas facturas e recibos ou comprovativos de pagamento com identificação e discriminação dos trabalhos e despesas realizadas especificamente para as tipologias candidatadas, com datas posteriores a 1 de Maio de 2022 e anterior ao momento de submissão da candidatura na plataforma digital.

Quem pode ser beneficiário?

São elegíveis as pessoas singulares proprietárias que residam permanentemente na habitação e as pessoas singulares que comprovem a qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira a faculdade de realizar as intervenções nos imóveis, incluindo os seus proprietários e co-proprietários. Um titular de cabeça de casal de herança indivisa ou outro herdeiro, desde que autorizado pelo respectivo titular da herança, também se pode candidatar. S.N.