Centrais solares terão de compensar municípios com instalações de autoconsumo

Novo diploma do sistema eléctrico fixa que, em projectos com mais de 50 MVA, promotores são obrigados a instalar painéis gratuitos para os municípios, ou a fazer pagamentos únicos de 1500 euros por MVA, caso já haja autoconsumo. Dinheiro tem de ir para a eficiência energética.

O Governo pretende incluir na lei a obrigatoriedade de os promotores de projectos de energias renováveis com potência de injecção superiores a 50 megavolt ampere (MVA) passarem a compensar os municípios onde estão instalados, seja com instalação gratuita de equipamentos de geração de energia renovável em autoconsumo para abastecer edifícios municipais ou populações, seja com pagamentos em dinheiro, se esses locais já forem detentores de unidades de produção para autoconsumo (UPAC).