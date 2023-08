Universidades portuguesas reforçam posição nas 500 melhores do mundo. Há mais uma do que em 2022

Ranking de Xangai é dominado no topo por universidades dos Estados Unidos e duas do Reino Unido. Nas 1000 melhores estão seis portuguesas que se mantêm nesta lista há vários anos.

Seis universidades portuguesas mantêm-se firmes na mais antiga lista global que classifica as 1000 melhores universidades do mundo, conhecida como o Ranking de Xangai, publicado nesta terça-feira. São as Universidades de Lisboa, do Porto, do Minho, de Aveiro, de Coimbra e a Universidade Nova de Lisboa.

Se se restringir a classificação às 500 melhores, estão as Universidades de Lisboa, do Porto, do Minho e de Aveiro que, já no ano passado aí estavam posicionadas. A novidade é que a estas quatro se juntou, neste ano, a Universidade de Coimbra que subiu de posição. Na edição de 2022, Coimbra estava entre os 501º e 600º lugares.

A presença nas 500 melhores tem aliás vindo a consolidar-se, desde 2021. Nesse ano estavam três: Lisboa, Porto e Minho (com pólos em Braga e Guimarães), mas não Aveiro (que passou a estar em 2022).

Este ano, a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto, na mesma posição, estão colocadas no intervalo entre as 201º e as 300º melhores instituições de ensino superior. Seguem-se Minho, Coimbra e Aveiro, as três no mesmo intervalo da 401ª à 500ª posição.

Se se alargar o intervalo para as 1000 melhores, junta-se também a Universidade Nova de Lisboa, que já esteve entre as 500 melhores na edição de 2019, mas este ano está classificada no intervalo entre os 601º e os 700º lugares.

A lista publicada na China pela empresa independente Xangai Ranking Consultancy era tradicionalmente composta por 500 universidades, mas passou a incluir mais instituições alargando a classificação às 1000 melhores do mundo.

Para a classificação, são tidos em conta seis indicadores: o número de alunos de pós-graduação ou professores galardoados com o Prémio Nobel e Fields (o Nobel da Matemática), o número de investigadores mais citados em artigos académicos da sua especialidade e ainda o número de artigos publicados nas revistas Science e Nature, entre outros.

Ao longo das 21 edições deste ranking​, criado em 2003, a Universidade de Harvard foi sempre a primeira no pódio. Seguem-se, este ano, a Universidade de Stanford e o Massachussetts Institute of Technology (MIT) em segundo e terceiro lugares respectivamente numa lista dominada nos primeiros 10 lugares por oito instituições norte-americanas.

A Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford, ambas no Reino Unido, ocupam a quarta e a sétima posição respectivamente. Há dois anos, Cambridge era a terceira melhor, tendo desde então sido ultrapassada pelo MIT.

De outras latitudes

Na Europa, também a Universidade de Paris-Saclay, em França, se destaca na 15ª posição, e a Universidade de Zurique está no 20º lugar. Universidades de outras latitudes surgem a partir da 22º posição. Este lugar é este ano ocupado pela Universidade de Tsinghua, na China, seguida um pouco atrás pela Universidade de Toronto (Canadá) e pela Universidade de Tóquio em 24ª e 27ª posições, respectivamente.

A China tem ainda a Universidade de Pequim nas 30 melhores do mundo (em 29º lugar) e é, no conjunto, o país que lidera a lista dos países com um maior número de universidades no ranking das 1000 melhores com 191 nessa lista (sem contar com Macau, Kong-Kong ou Taiwan).

Os Estados Unidos têm 187 das 1000 melhores e o Reino Unido conta com 64 desse universo de universidades de topo. A Índia tem 15 e a Rússia tem nove. Já na Europa, a Alemanha e a Itália destacam-se com 45 e 42 entre as 1000 melhores, respectivamente. A Espanha tem 38 e a França conta com 27 entre as melhores. A Grécia está equiparada a Portugal, ao conseguir colocar seis universidades nesta lista publicada todos os anos.