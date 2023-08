Incêndio em estação de serviço no Sul da Rússia causa 30 mortos

Bombeiros demoraram mais de três horas e meia a apagar o incêndio que deflagrou numa auto-estrada na província do Daguestão.

Um incêndio numa estação de serviço no Daguestão, no Sul da Rússia, na noite de segunda-feira, causou a morte de pelo menos 30 pessoas, incluindo três crianças, revelou esta terça-feira o Ministério dos Serviços de Emergência russo.

O incêndio teve origem numa oficina de mecânica à beira de uma auto-estrada perto da capital da região, Makhachkala, e causou explosões à medida que se expandia até à estação de serviço nas imediações. “Era como se fosse uma guerra”, disse uma das testemunhas.

As imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostravam os bombeiros a tentar apagar as chamas colossais que iluminavam o céu nocturno.

Filmagens a circular nas redes sociais mostravam o edifício de um andar em chamas.

“Durante a operação de salvamento em Makhachkala, os corpos de mais três vítimas foram encontrados”, disse o ministério através do Telegram. “De acordo com a informação actualizada, em resultado do incêndio na gasolineira, 105 pessoas ficaram feridas, e entre estas, 30 morreram.”

Entre os feridos 13 eram crianças, segundo a Interfax, que citou o ministério da Saúde do Daguestão.

Os bombeiros levaram mais de três horas e meia a apagar o incêndio que se propagou a uma área de 600 metros quadrados, segundo a agência TASS, citando os serviços de emergência.