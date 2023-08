Terça na TV: Shrek, Zohan e West Side Story

Há ainda Do Rio ao Mar, A Febre do Ouro: Minas Perdidas, um documentário sobre Robert F. Kennedy e a primeira meia-final do Campeonato do Mundo Feminino.

CINEMA

Shrek

Hollywood, 16h45

Um feriado em que se poderão ver os três primeiros filmes com este adorado ogre verde. Começa com Shrek e segue para Shrek 2 (18h20) e Shrek o Terceiro (19h55). Shrek é uma reinvenção do conto de fadas, que tem tanto de maravilhoso, como de perverso. O filme, que passou no Festival de Cannes, conta a história de um ogre feio chamado Shrek (Mike Myers). Depois de um acordo com o egotista Lorde Farquaad (John Lithgow), compromete-se a salvar a princesa Fiona (Cameron Diaz) das garras de um dragão feroz. A ajudá-lo, Shrek vai ter um burro super falador (Eddie Murphy). Mas quando salva Fiona, Shrek descobre que esta é uma princesa muito fora do convencional e aos poucos descobre o que é estar apaixonado.

West Side Story - Amor Sem Barreiras

TVCine Edition, 17h30

A tragédia de Romeu e Julieta é transposta para um confronto de gangues juvenis, neste filme que adapta o musical da Broadway, musicado por Leonard Bernstein e com letras de Stephen Sondheim (esta foi a estreia na Broadway deste nome mítico do teatro americano). Aqui, foi realizado por Jerome Robbins (que concebeu, originalmente, a história para o teatro) e Robert Wise. Conquistou dez Óscares e é um dos títulos mais emblemáticos dos anos 1960. Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno e Russ Tamblyn ocupam os papéis principais. Um clássico do cinema musical americano, recentemente adaptado por Steven Spielberg.

Não Te Metas com o Zohan

AXN Movies, 21h10

Um agente da Mossad sonha ser cabeleireiro. Improvável? Talvez, não fosse a história ter saído da cabeça de Adam Sandler. Zohan (Sandler) é um agente de elite da Mossad com um segredo: sonha tornar-se cabeleireiro nos EUA. Zohan aproveita então um combate com o seu pior inimigo, um terrorista conhecido como Fantasma (John Turturro), para simular a sua própria morte e ir para Nova Iorque, armado apenas com tesouras e um secador. Apesar de inexperiente, é contratado pela dona de um salão de cabeleireiros, uma jovem e bonita palestiniana, Dalia (Emmanuelle Chriqui). Rapidamente, Zohan ganha reputação como um dos melhores cabeleireiros da cidade e a clientela do salão não pára de aumentar. Mas, quando o seu passado parece já distante, Zohan é descoberto pelo Fantasma.

DOCUMENTÁRIOS

Do Rio ao Mar

RTP2, 15h59

Um pouco por todo o mundo e a bordo de “tudo o que flutue”, François Pécheux desce rios como o Amazonas, o Mekong, o Manabolo, o Loire, o Danúbio ou o Mississípi, da nascente até à foz, para dar a conhecer as gentes, as histórias, as paisagens e os ecossistemas que as suas águas alimentam. A série documental fica em exibição de segunda a sexta.

A Febre do Ouro: Minas Perdidas

Discovery, 22h

Chegamos à quarta temporada de A Febre do Ouro: Minas Perdidas, onde Dave Turin nos leva a descobrir o mundo da mineração de ouro, juntamente com a sua equipa de especialistas. A sua missão, que aceita sempre, é encontrar ouro em minas abandonadas nos EUA e conseguir que os proprietários das mesmas daí recebam benesses. Na procura deste metal precioso, vemos a camaradagem e trabalho envolvidos na extração.

Robert F. Kennedy: O Presidente Perdido dos EUA

RTP2, 23h18

Robert F. Kennedy, irmão de JFK, foi assassinado em 1968, enquanto fazia campanha para a presidência dos EUA. Este documentário pega nesta figura trágica americana e pergunta o que poderia ter acontecido se este não tivesse sido o desfecho da sua vida. Realizado por Edward Cotterill, este filme explora o papel e a intervenção deste irmão Kennedy na Guerra Fria, bem como a sua adolescência e crescimento.

DESPORTO

FIFA Campeonato do Mundo Feminino: Espanha x Suécia

RTP2, 8h51

O Mundial de Futebol Feminino decorre até este domingo, dia 20 de Agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O jogo de hoje é a primeira meia-final, onde se defrontam a Espanha e a Suécia.

INFANTIL

Príncipe Bué Encantado

Panda+, streaming

Estreia deste filme que conta a história do clássico “felizes para sempre” mas construindo uma versão com um Príncipe Encantado. Conhecemos o Príncipe Filipe, que tem de quebrar um feitiço que lhe foi imposto porque foi literalmente amaldiçoado com um charme que conquista todas as mulheres.