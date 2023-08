Juventude ainda mais inquieta: os fãs e os novos Morangos com Açúcar

No fim do ano, a primeira novela juvenil regressa como série e com um pé no streaming da Amazon e outro na TVI. Numa pausa da gravação, actores e espectadores vão para o recreio.

A turma está reunida no pátio. Não é um intervalo das aulas, mas o espírito é esse. Actores da nova temporada de Morangos com Açúcar, a série-novela juvenil que marcou a ficção nacional nos últimos 20 anos, estão reunidos com fãs e a conversa não pára — Madalena Aragão, a protagonista, está esfuziante, parte de um grupo de jovens actores que se preparam para o seu close-up mediático. “Não nos custa absolutamente nada vir trabalhar. Parece que vimos todos para o recreio”, ri-se Margarida Corceiro, actriz e modelo que será a “vilã”. No final do ano, “os Morangos” voltam em versão série de 20 episódios na TVI e na Amazon Prime Video para um encontro e reencontro com o público. “É um público único, porque conquistamos todos — a família, os miúdos, os avós, os pais. Não há nada melhor do que trabalhar para toda a gente”, resume a actriz Rita Pereira, a Soraia dos Morangos originais.