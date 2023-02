Vinte anos depois, os Morangos com Açúcar voltam em parceria TVI/Amazon

A série juvenil Morangos com Açúcar, que em 2023 celebra os seus 20 anos, vai regressar com novas histórias, no âmbito de uma parceria entre a TVI/Media Capital e a Amazon Prime Video. A primeira de duas temporadas contratualizadas num acordo assinado esta noite estreia-se já no final do ano em simultâneo na plataforma de streaming e no canal generalista português. O casting público em busca de novos actores, que vão contracenar com alguns dos rostos das temporadas originais, começa esta terça-feira.