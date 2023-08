João Ferrão: “A dinâmica do Norte está a desaparecer”

A faixa litoral entre Viana do Castelo e Braga até Aveiro destacava-se positivamente no primeiro estudo. Agora, diluiu-se. Por isso, defende Ferrão, a litoralização não parece tão evidente.

Nascido em Lisboa há 72 anos, o olhar e o pensamento de João Ferrão sempre se espraiou muito para além da capital do país. O ordenamento do território e as políticas de desenvolvimento regional e local são, desde sempre, a sua principal linha de investigação feita sempre a partir da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em Geografia, se doutorou na especialidade de Geografia Humana e onde hoje se mantém como investigador-coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mas João Ferrão é também alguém que não se fica pela academia e pela investigação, e na oportunidade que teve no primeiro Governo de José Sócrates, onde assumiu a Secretaria de Estado de Ordenamento do Território e das Cidades, conseguiu deixar a sua marca, ao lançar as bases para a primeira Política Nacional de Ordenamento do Território. Defensor de políticas públicas ponderadas e pensadas, estruturadas e estruturantes, preocupa-o o desenvolvimento do país como um todo.