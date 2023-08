O paraíso de Aquilino Ribeiro é uma quinta no Minho e já está aberto a todos

No percurso pela alameda que leva à entrada, as palavras que brotam do início d’A Casa Grande de Romarigães começam a ecoar. Ainda não se vê o frontispício da capela pela qual Aquilino Ribeiro se encantou, mas já dá para espreitar para a floresta e para parte da Quinta do Amparo, na aldeia de Romarigães, Paredes de Coura, cenário que lhe serviu de inspiração ao escrever um dos maiores romances da literatura portuguesa do século XX. Ali, e no ano em que se assinalam os 60 anos da morte do autor, nasceu um novo centro cultural destinado a evocar a sua memória, a sua obra.

