Eles celebram o início da época de cultivo do arroz com uma corrida de búfalos

Os agricultores tailandeses assinalaram este mês o início do cultivo do arroz durante a estação das monções, com a sua corrida anual de búfalos de água que remonta a 1800. Mais de 60 búfalos participaram na corrida ao longo de uma pista de terra batida de 200 metros no sub-distrito de Napa, na província de Chonburi, cerca de 80 quilómetros a sudeste da capital Banguecoque.

Samart Suksawang, presidente da Câmara de Napa, disse que o evento honra o papel tradicional do búfalo como animal de carga na cultura do arroz.

"O objectivo é conservar as tradições culturais, permitindo que a geração mais jovem compreenda que há muito tempo que praticamos o cultivo do arroz com a ajuda de búfalos nas nossas comunidades locais", afirmou. Embora muitos agricultores utilizem agora tractores para a lavoura do arroz, os búfalos de água continuam a ser mantidos para outras tarefas, como o transporte.

Na corrida, os jovens correram atrás de pares de búfalos, unidos pelo pescoço, usando chicotes para os conduzir através de uma pista encharcada. Entre as corridas, salpicavam os animais com água.

"Quando está calor, temos de deitar água para que a fadiga desapareça", diz o corredor Noppadorn Ponpaiparn, 26 anos. "Tal como os pugilistas, durante os intervalos, temos de os limpar."

A corrida teve lugar num clima quente e seco, com uma queda de 5% na precipitação prevista para a monção de Julho-Outubro, de acordo com o Departamento de Meteorologia do país.

"É muito divertido e emocionante", disse o espectador Ratsamee Chomkhun, 48 anos. "Mas também é surpreendente. Temos medo que os búfalos saltem na nossa direcção, mas o pessoal mantém-nos sob controlo."