Um sexto dos bebés nascidos em 2022 em Portugal são filhos de mães estrangeiras

Chamam-se Aariz, Sanyam e Thomas os primeiros bebés deste ano em Portugal. São filhos de pais paquistaneses, nepaleses e brasileiros e nasceram logo após as badaladas da meia-noite. Foi uma coincidência mediatizada pelas estações de televisão mas que não deixa de ser um sinal dos tempos. O número de filhos de mães estrangeiras tem vindo a aumentar em Portugal ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo, a natalidade entre as portuguesas mantém a tendência de diminuição, ainda que com pequenas oscilações anuais. O resultado deste duplo movimento está à vista: em 2022, os filhos de mães estrangeiras representaram já um sexto do total dos nascimentos no país. Foram 14.003 mil bebés, 16,7% do total.

