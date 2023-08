A Polícia Marítima resgatou 37 migrantes no Mediterrâneo, entre os quais dez crianças e três bebés, ao largo da ilha da Pantelária, Itália, que seguiam em três embarcações, adiantou a força policial em comunicado.

A Polícia Marítima, que se encontra em missão no Mediterrâneo no âmbito da Operação Themis da agência europeia Frontex, recebeu esta manhã "três alertas", em "três momentos distintos, a informar da existência de embarcações com migrantes a bordo", tendo os agentes acorrido ao local.

"A Polícia Marítima interceptou as três embarcações, com um total de 37 migrantes, entre os quais duas mulheres, dez crianças e três bebés, que apresentavam sinais de desidratação e fadiga. Os migrantes foram resgatados e transportados, por questões de segurança, para o porto de Pantelária, onde aguardavam as autoridades italianas e a equipa da Frontex", esclareceu a Polícia Marítima, em comunicado.

Já na sexta-feira, a polícia portuguesa tinha interceptado dois caiaques, cada um com dois migrantes a bordo, que apresentavam sinais de desidratação e fadiga, e antes disso, no mesmo dia, uma embarcação com 11 migrantes no mar Mediterrâneo, que também apresentavam sinais de desidratação e cansaço e não usavam coletes de salvação.

Desde 14 de Junho, a Polícia Marítima está integrada na operação conjunta Themis, tendo por missão vigiar as fronteiras marítimas italianas e externa da União Europeia.

A Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões desde 2017, quando iniciou a sua participação na operação.