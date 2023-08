Wim Wenders: “Sem o Hotel Arribas, provavelmente não teria feito O Estado das Coisas

Em Novembro de 2019, Wim Wenders foi um dos convidados no programa do Leffest (Lisbon & Sintra Film Festival), onde apresentou uma cópia restaurada de O Estado das Coisas. No dia a seguir à sessão, a 23 desse mês, o realizador regressou e almoçou no Hotel Arribas, aceitando o convite que lhe tinha sido endereçado pelo seu director, Paulo Amorim, e pelo arquitecto José Luís de Saldanha, na altura a preparar um artigo para a publicação inglesa AA Files sobre este complexo hotel-piscina na Praia Grande desenhado por Raul Tojal, e também sobre a rodagem daquele filme.

